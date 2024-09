Un départ au Conseil communal de Courrendlin

Le Conseil communal de Courrendlin enregistre la démission de Vincent Eggenschwiler. L’actuel responsable des dicastères des finances a décidé de quitter ses fonctions au sein de l’exécutif de la commune fusionnée au 31 décembre prochain. Vincent Eggenschwiler entend ainsi « prendre une retraire bien méritée », souligne le communiqué de presse envoyé ce lundi par la commune de Courrendlin. L’homme avait été réélu tacitement en 2022 et il appartient aux mandataires de sa liste de proposer un remplaçant. Si tel ne devait pas être le cas, une élection complémentaire devrait être mise en place. Vincent Eggenschwiler est actif dans la vie publique depuis plus de 23 ans, notamment en tant que maire de Rebeuvelier puis en tant que membre du Conseil communal de Courrendlin depuis 2019 et la fusion qui réunit Rebeuvelier, Courrendlin et Vellerat. /comm-fco