Feu vert pour le lifting de l’école primaire du village à Vicques

Le législatif de Val Terbi approuve le rajeunissement de l’école primaire du village à Vicques. Le Conseil général de la commune fusionnée a donné lors de sa séance de mardi soir à Corban un préavis favorable au projet de rénovation et d’assainissement énergétique de l’édifice. Son coût est estimé à 1,8 million de francs. Après des travaux aux écoles de Corban, Montsevelier et Geneveret à Vicques, c’est le 4e établissement scolaire de Val Terbi qui est appelé à bénéficier d’un assainissement énergétique depuis 2017.

L’école primaire du bas à Vicques a été construite en 1882 et possède un statut patrimonial. Si son efficacité énergétique globale est tout juste satisfaisante, l’enveloppe thermique du bâtiment ne l’est plus. Le Conseil communal explique dans son message que les pertes calorifiques dépassent de 3,4 fois les exigences actuelles pour les nouvelles constructions. Le chantier consistera notamment à améliorer l’isolation de la bâtisse, à changer ses fenêtres, à remplacer l’éclairage par des lampes LED et à installer un nouveau système de ventilation. Les économies d’énergie sont estimées entre 70 et 90%. Il est aussi prévu de mener des travaux pour améliorer l’accessibilité au lieu pour les personnes à mobilité réduite. La cour sud sera également réaménagée en remplaçant le goudron par de la verdure. Les travaux seront menés de manière à perturber le moins possible les cours pour les 130 élèves et enseignants qui fréquentent l’école. Ils devraient débuter en 2025 et se dérouler principalement pendant les vacances de Pâques, d'été et d'automne.

Sur les 1,8 million de francs que coûte le chantier, la commune fusionnée a obtenu une subvention de 610'000 francs du Service jurassien de l’enseignement, qui a reconnu la clause du besoin. Elle attend aussi une subvention du Programme Bâtiments, alors qu’une demande a aussi été adressée au Patenschaft. La population de Val Terbi votera sur ce projet le 24 novembre.





Une nouvelle cuisine pour la halle de Corban

Lors de cette séance, les élus ont aussi accepté une dépense de 70'000 francs pour le réaménagement complet de la cuisine de la halle de Corban. Le nouveau règlement relatif aux redevances communales sur la consommation d’électricité a aussi passé la rampe. /emu