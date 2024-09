L’ordre du jour accepté sans encombre par le Conseil général des Bois

Le Conseil général des Bois a accepté tous les points à l’ordre du jour. Le législatif rudisylvain s’est réuni lundi soir à la salle polyvalente de la fondation Gentit. Il a notamment approuvé les règlements pour la crèche « Croque-pomme » et l’UAPE de la commune ainsi que les cahiers des charges du cercle scolaire, de la commission d’estimation et de la commission de structures d’accueil. Et puis il a abrogé le plan spécial « Les Murs – Hôtel » suite à l’abandon du projet de création d’un hôtel 4 étoiles. /comm-nmy