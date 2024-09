Une voiture fait un tonneau sur l’A16

Un accident de la route s’est produit lundi en fin d’après-midi. Un automobiliste a perdu la maitrise de son véhicule à environ 200 mètres de la sortie de Bassecourt en direction de la France. Le véhicule est parti sur la droite avant d’effectuer un tonneau et de s’immobiliser sur le côté droit de la chaussée. Selon le communiqué de la police cantonale, le conducteur a été légèrement blessé et pris en charge par le service ambulancier. L’accident a nécessité l’intervention de douze hommes et quatre véhicules du Centre de Renfort d’Incendie et de Secours de Delémont. La circulation a été perturbée pendant environ une heure. /comm-nmy