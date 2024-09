Le documentaire « Kaizen » trouve son public

Une forte affluence

Dans les salles de cinéma dont Edna Epelbaum est propriétaire, peu de places sont encore disponibles. La diffusion unique, ainsi que la popularité du youtubeur y contribuent. Le phénomène n’a pas étonné la propriétaire, mais la rapidité avec lesquelles les places se sont écoulées, oui : « On a programmé et trente minutes plus tard, on a remarqué que c’était exactement le même « run » qu’en France. »