Le défi de l’intelligence artificielle pour les entreprises et les institutions jurassiennes

L’arrivée de l’intelligence artificielle dans les entreprises ou les institutions jurassiennes doit bien se préparer en amont. C’est ce qui est ressorti d’une conférence qui s’est tenue ce mercredi matin au Campus StrateJ à Delémont. La manifestation était organisée par la Haute école de gestion Arc et le canton du Jura. Elle a réuni une trentaine de personnes, principalement des dirigeants d’entreprises. La conférence était animée par Cédric Baudet et Maximiliano Jeanneret Medina, deux enseignants et chercheurs à la HE-Arc gestion. Le Jura pourrait se doter d’un observatoire du numérique, comme le demande une motion adoptée en 2018 au Parlement. La décision n’est pas encore formellement prise mais Cédric Baudet souligne qu’une telle structure ne devrait pas se contenter d’observer mais également d’aider et d’accompagner les entreprises, les institutions et la population jurassienne face à l’arrivée de l’IA. L’homme estime ainsi que le Jura peut être considéré comme un pionnier dans le numérique dans la mesure où une réflexion a été lancée au niveau politique. Plus globalement, Cédric Baudet souligne que la venue de l’intelligence artificielle dans une entreprise ou une institution doit s’accompagner sur une réflexion en amont pour mesurer la pertinence et les impacts de l’implémentation d’une technologie de ce type dans une structure.