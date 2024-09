Montfaucon veut produire sa propre énergie

Montfaucon veut utiliser ses ressources énergétiques. La commune franc-montagnarde a présenté mardi soir à sa population un projet inédit dans le Jura. Elle veut produire sa propre énergie thermique et électrique. « On a le bois, la biomasse pour faire du biogaz et aussi le solaire. On a aussi parlé d’éolien mais on le met vraiment entre parenthèses », explique le maire de Montfaucon Xavier Schaffter, invité de La Matinale ce mardi. Tout cela s’accompagne d’un partenariat public-privé avec la société vaudoise Innergia SA et va conduire à la création des Services Industriels Montfaucon SA qui appartiendrait à 98% à la commune et ses citoyens. Le projet se compose de quatre étapes qui s’étaleront d’ici à 2050. La première étape devrait démarrer l’année prochaine avec l’installation d’un réseau de chaleur et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école. Sa concrétisation nécessite un premier investissement de 5,8 millions de francs. L’ensemble du projet est estimé à 24 millions de francs. Xavier Schaffter a précisé que les financements proviendront d’un partenaire bancaire. /nmy