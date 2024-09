Vincent Adatte lâche les rênes de la Lanterne Magique

Le défi majeur de ces 30 dernières années a été de s’adapter à l’évolution du cinéma. « La Lanterne Magique a connu la révolution numérique. Quand on a commencé, c’était des grosses bobines qu’on envoyait par La Poste dans toute la Suisse. Avec la dématérialisation, c’est maintenant plus facile. On a donc dû s’adapter. Ce qui a beaucoup changé, c’est aussi l’offre. Il y a plus de films destinés aux enfants donc il faut savoir les sélectionner, ce qui rend la mission de la Lanterne Magique encore plus précieuse », explique son fondateur. Vincent Adatte tire un bilan très satisfaisant de ces plus de 30 ans. « Miracle, la salle obscure reste un des derniers endroits où un enfant arrive à se concentrer pendant une heure et demie sans sortir et ça, c’est la magie du cinéma », relate-t-il.

La 32e saison de la Lanterne Magique débute mercredi après-midi dans la région au Cinémajoie à Porrentruy. Elle se poursuivra également à Moutier, au Noirmont, aux Breuleux et à Delémont. Retrouvez le programme complet ici. /lge