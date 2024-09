Des aînés en forme olympique

« On leur donne un rôle dans la société »

Passionnés ou pas, les sourires irradient bon nombre de visages, les participants se régalent des encouragements et de cette douce euphorie, rient de leurs performances. Et c’est bien le but recherché par l’association Jur’anciens qui organise l’évènement. « Ils s’entraînent déjà depuis des semaines et ça les stimule. On leur donne aussi un rôle dans la société, et c’est important pour eux de se dire : je participe aux Jeux olympiques, même si je suis âgé j’ai encore de l’importance et je suis attendu quelque part », explique Marine Studer, membre du comité de Jur’anciens et responsable d’animation au sein du home Le Genevrier à Courgenay.