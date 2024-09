Des visiteurs conquis par la Nuit des entreprises

Des entreprises qui n’hésitent pas à jouer les prolongations pour séduire. La 2e édition de la Nuit des entreprises, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, s’est déroulée jeudi soir. Ainsi 26 manufactures ont accueilli une septantaine de visiteurs différents, répartis en deux groupes qui se rendaient sur deux sites. TAG Heuer à Chevenez y a participé pour la première fois. Le directeur industriel du site de production, basée à Chevenez, avait envie de « montrer le savoir-faire de la marque ». Julien Martin espère bien quelques retombées de cet événement, notamment l’émergence de vocations dans le domaine horloger, puisque des jeunes ont eu droit aussi à des visites l’après-midi. Il souhaite également pouvoir « recruter de plus en plus local et pour ça il faut être connu, il faut pouvoir expliquer notre métier ».