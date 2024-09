Les partis politiques jurassiens donnent leurs mots d’ordre pour les votations fédérales du 22 septembre

Les partis politiques jurassiens ont fixé leurs recommandations de vote sur les objets fédéraux soumis au peuple le 22 septembre prochain. Les citoyens suisses doivent se prononcer sur deux textes : l’initiative sur la biodiversité et la réforme de la loi fédérale sur la LPP, la prévoyance professionnelle. Le clivage gauche – droite est assez clair sur ces deux objets dans le Jura mais avec toutefois de petites nuances. L’initiative sur la biodiversité recueille l’approbation de la gauche jurassienne, soit les Vert-e-s, le PSJ et le CS-POP – ainsi que du PEV Les Socios-Chrétiens. Au centre gauche, le PCSI rejette le texte même si une minorité a exprimé son accord avec l’initiative. Du côté des Vert’libéraux jurassiens, c’est la liberté de vote qui a été décidée à une voix près, alors que le parti national appelle à voter « oui ». Le Centre Jura, le PLRJ et l’UDC Jura militent sans ambages pour le « non », de même qu’AgriJura. La réforme de la LPP, quant à elle, est approuvée par l’ensemble de la droite et du centre droit dans le Jura. Elle est acceptée par l’UDC, le PLRJ, le Centre, le PVL et le PEV Les Socio-Chrétiens qui sont rejoints par la Chambre de commerce et d’industrie du Jura L’unanimité n’est pas de mise à gauche et au centre gauche. C’est clairement « non » pour le PSJ, les Vert-e-s et le CS-POP, alors que le PCSI soutient le texte mais de peu. /comm-fco