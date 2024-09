La généalogie se met en vitrine à Fontenais

C’est inédit dans le Jura : un Salon international de généalogie et d’histoire est organisé ce week-end à Fontenais. Cet événement gratuit mis sur pied par la jeune association « A la Rencontre de vos ancêtres » a lieu samedi et dimanche à la Halle polyvalente et à la salle Gérard-Bregnard. Au programme : une douzaine de conférences, des expositions et la présence d’une vingtaine de stands d’information tenus par ses sociétés spécialisées de Suisse et de France. Les visiteurs pourront aussi bénéficier d’initiations et de conseils de généalogistes chevronnés.

Le salon s’adresse aux passionnés de généalogie, mais aussi aux curieux qui pourront côtoyer des professionnels. « C’est un lieu d’échanges fantastique, où l’on peut avoir accès à plein de choses », explique Christophe Heizmann, responsable administratif du comité d’organisation. « C’est important de voir la généalogie comme quelque chose de vivant. Ce n’est pas que des noms, des dates et des listes de personnes. La généalogie, c’est remettre les choses dans un contexte, faire connaissance avec ses ancêtres. C’est finalement créer un lien avec eux. On n’apprend pas seulement à savoir qui ils étaient. En allant plus loin, on va apprendre à connaître leur famille, leur entourage, leur environnement, le village, la région, ce qui se passait à l’époque. Ça permet de replacer nos ancêtres dans leur contexte réel de vie. La généalogie, c’est les faire revivre. C’est ça qui est fabuleux », poursuit-il.

Pour les organisateurs, l’événement est donc une invitation à une véritable aventure humaine qui permet de mieux comprendre qui nous sommes et d’où nous venons. Le programme et les détails du salon sont à découvrir ici. /rch