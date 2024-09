Moutier : un grand nettoyage qui tombe à l’eau

Deux journées pour nettoyer la Suisse des déchets sauvages. Le Clean Up Day a lieu vendredi et samedi dans tout le pays. Organisée pour la 12ème fois par la Communauté d’intérêt pour un monde propre (IGSU), cette initiative invite chaque année les citoyennes et citoyens à nettoyer l’espace public. Dans la région, plusieurs communes participent à l’image de Cormoret, Courtelary, Villeret ou encore Moutier. Mais dans la cité prévôtoise, le bilan est plutôt décevant.





Pas de grand ménage en prévôté

C’est la deuxième année consécutive que la ville de Moutier s’inscrit à cette grande journée nationale. L’année dernière, l’initiative avait réuni six personnes, pour un total de 34kg de déchets ramassés. Un bilan plutôt mitigé mais bien meilleur que celui de cette année étant donné qu’absolument personne ne s’est présenté au dépôt de la voirie pour cette 12ème édition. Comment expliquer ce désintérêt ? Est-ce dû à un problème de communication de la part de la ville ? « On a des affiches, on passe le mot dans les journaux et dans la feuille officielle, après on pourrait peut-être aller plus loin mais je pense que les gens ne sont pas forcément intéressés parce que la ville est assez propre », explique Stéphane Girardin, conseiller municipal en charge du dicastère des travaux publics. Faudrait-il donc que Moutier soit plus sale pour que les prévôtoises et prévôtois se décident à participer au Clean Up Day ? « Je ne le souhaite absolument pas mais ce serait peut-être un élément, oui », répond l’élu, un sourire au coin des lèvres.