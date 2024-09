Midi Mouvement fait bouger Moutier depuis dix ans

Midi Mouvement a fait son chemin et est désormais bien installé dans la vie de Moutier. Le programme qui propose des activités physiques et sportives pendant la pause de midi célèbre ses dix ans cette année. Midi Mouvement a été lancé en 2014 d’abord à l’échelle de neuf communes à Moutier et dans les villages environnants. Il se concentre sur la cité prévôtoise depuis 2019. Midi Mouvement comptait trois disciplines et 41 participants à ses débuts. En dix ans, l’offre a réuni 821 participants pour 17 disciplines et 19 sessions. Elle compte deux sessions par an, une au printemps et l’autre à l’automne, pour une moyenne de 90 participants chaque année. La responsable de Midi Mouvement, Fanny Meier, relève que le programme s’est diversifié et est parvenu à trouver son public. La session d’automne démarrera la semaine prochaine avec cinq disciplines au programme : renforcement musculaire, yoga, stretching de postures, course à pied et shibashi.