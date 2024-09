A travers les montagnes du Grand Chasseral

Ils ont dompté les montagnes du Grand Chasseral. Nicolas Curty de Malleray et Alain Jaggi du Fuet ont traversé à pied les huit sommets de la région. Ils sont partis vendredi soir à 22h de l’Hôtel Chasseral pour rejoindre samedi à 18h la Couronne de Sonceboz, en passant par Mont-Sujet, le Raimeux ou encore Mont-Soleil. Ils ont donc parcouru 100 km pour 3’900m de dénivelé positif en l’espace de 20h. Les deux amis ont voulu relever ce défi pour mettre en valeur la région. « Ça a commencé avec une météo très compliquée. On est arrivés à Chasseral il faisait un degré avec du brouillard, du vent et de la pluie (…) c’était une superbe aventure », témoigne Nicolas Curty qui retient de cette expérience des paysages magnifiques et un soutien populaire inattendu. /nmy