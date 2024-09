Le Château de Delémont présenté par ses élèves

C’est une manière pour le moins originale de découvrir le Château de Delémont. Le vénérable édifice célèbre ses 300 ans. Les festivités ont démarré le week-end dernier et se sont poursuivies ce samedi et ce dimanche. Le programme comprend de multiples activités comme des visites guidées, un spectacle son et lumières, des concerts ou encore des animations pour petits et grands. Des élèves de l’école primaire du Château de Delémont se sont transformés en guides en herbe pour l’occasion. Ils sont 34 enfants à présenter l’édifice achevé en 1724 pour servir de résidence d’été au Prince-évêque de Bâle et qui accueille un établissement scolaire depuis 1846. Les enfants sont déguisés en divers personnages de l’époque et sont répartis en plusieurs postes pour accueillir les visiteurs et leur donner des explications historiques de manière théâtralisée. L’animation est mise en place en collaboration avec le Musée jurassien d’art et d’histoire situé à proximité du Château de Delémont et séduit le public surpris et charmé par l’implication des élèves.