Une conspiration vaticane au cœur du nouveau livre de Pierre Rottet

C’est un roman qui pourrait ne rien avoir d’une fiction, selon son auteur. L’ancien journaliste et écrivain jurassien Pierre Rottet publie un septième ouvrage. Intitulé « Meurtres au Vatican, la conspiration – l’Amérique latine en otage », le livre s’inspire de deux événements survenus à Rome en 1978 et 1998. Le premier est le décès du pape Jean-Paul 1er et le second l’affaire Cédric Tornay, du nom de ce garde suisse valaisan accusé d’avoir tué son commandant et son épouse avant de se suicider. Pierre Rottet a imaginé qu’un seul homme était à l’origine de tous ces décès, une histoire sur fond d’affinités entre l’église catholique et les dictatures d’Amérique latine.