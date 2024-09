Une rizière dans le Seeland

Entre le Chasseral et les Alpes bernoises, une rizière a vu le jour dans le Seeland. C'est celle des frères Guillod, originaires du canton de Fribourg, qui ont démarré une culture de riz il y a six ans dans le Vully, et depuis deux ans à Kallnach, juste à côté d’Aarberg. C'est la deuxième saison pour cette rizière, dont on peine presque à croire la présence en Suisse, en particulier au nord des Alpes. Du riz noir, du riz au jasmin, la variété Nana ou encore Loto : les producteurs ont tenté plusieurs semences, qui ont toutes l'air de bien s'épanouir à Kallnach. C'est après avoir participé à un projet pilote que Léandre et Maxime Guillod se sont lancés en 2019, aujourd'hui la surface cultivée fait 11 hectares. Après avoir fait plusieurs expérimentations, la culture se porte bien, les frères Guillod sont même les plus gros producteurs de riz au nord des Alpes. « Il y a 30 ans on n'aurait pas pu démarrer un projet comme celui-là dans le Seeland, mais avec le changement climatique, la donne a changé et on a décidé de tirer parti de ça pour tester une nouvelle culture », explique Léandre Guillod, producteur et ingénieur agronome.





Des doutes au début

Faire pousser du riz en Suisse, surtout au nord, les mines étaient toutefois dubitatives parmi les contacts des deux producteurs, qui ont beaucoup échangé avec d'autres producteurs dans le monde entier, en Camargue, en Italie et au Japon. « D'abord ils ne nous prenaient pas trop au sérieux, ils se disaient qu'il faisait trop froid en Suisse. Au fil du temps, quand on échangeait avec eux, qu'ils venaient sur place ou qu'on leur envoyait des photos, ils étaient vraiment impressionnés de voir la vitesse avec laquelle on a développé notre culture de riz et surtout le fait qu'on ait dû l'adapter au climat suisse », explique Léandre Guillod.