Actualisation de la pyramide alimentaire

La pyramide alimentaire, remise au goût du jour. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a récemment élaboré de nouvelles recommandations nutritionnelles, en collaboration avec la Société suisse de nutrition (SSN). Cela faisait 13 ans que les différents étages colorés de la pyramide n’avaient pas été réévalués.





Nouveau visuel et durabilité prise en compte

Diététicien à Glovelier et dans un centre de sport à Lausanne, le Jurassien Michaël Marquis souligne qu’outre le visuel, la pyramide alimentaire présente désormais les légumineuses (lentilles, pois chiches, soja, haricots rouges, etc.) dans le groupe des protéines, au même titre que la viande et le poisson. Elles étaient auparavant comptées dans le groupe des féculents. Avec ce changement, l’aspect écologique est ainsi pris en compte « pour diminuer l’aspect de consommation de viande et de poisson », note Michaël Marquis. Ce dernier explique encore que la nouvelle pyramide est désormais en 3D, ce qui permet une meilleure visibilité des aliments à privilégier et ceux à consommer avec modération.