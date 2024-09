« Café des Arts » : Philippe Charmillot

Le photoclub de Courroux fête ses 50 ans et propose une exposition à travers le village jusqu’au 13 octobre. Plus de 300 photos, des clubs photo de Courroux, de la vallée de la Sorne, de Moutier et des Franches-Montagnes. De plus, une série présentée par le photographe allemand Laurin Schmid sur les migrants en mer, nous plonge au cœur de l’actualité.

Rencontre avec l’un des photographes du club de Courroux, Philippe Charmillot. Véritable passionné de cet art visuel, il vise aussi bien les photos de nuits, les images du quotidien ou le portrait. Il décrit l’une des photos qu’il expose, sa petite fille qui joue avec sa corde à sauter.