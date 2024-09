Cas de langue bleue toujours en hausse

La maladie de la langue bleue continue à se propager, dans le Jura et au-delà. De 26 exploitations touchées sur le territoire cantonal il y a une semaine, on est passé à une soixantaine ce lundi. Cela représente environ 5 à 6% des fermes jurassiennes abritant des moutons ou des bovins.

Le froid devrait freiner l’activité du moucheron responsable de la transmission du virus, mais ses effets se font attendre, ceci en raison de la période d’incubation de la maladie : entre le moment de la piqûre et la détection du virus sur l’animal, 5 à 10 jours peuvent s’écouler. Des cas apparus en ce début de semaine peuvent donc provenir d’une transmission antérieure à la baisse des températures.

Contacté, le vétérinaire cantonal jurassien Laurent Monnerat estime que la propagation devrait diminuer ces prochains jours. Il précise que la mortalité reste faible : 2 à 3% parmi les moutons, moins de 1% chez les bovins. Les mesures de lutte contre la maladie restent inchangées.





Deux sérotypes différents circulent désormais en Suisse

Le Jura est le canton le plus touché par ce virus, le sérotype 3. Mais celui-ci se propage aussi ailleurs dans le nord-ouest de la Suisse. Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, 10 autres cantons sont désormais concernés : Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Vaud, Thurgovie, Argovie, Soleure, Schaffhouse, Zurich et Lucerne. Et parallèlement, le sérotype 8 est également en circulation. Des cas sont signalés dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. /lad