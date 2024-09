Une intégration dans le Jura par étapes pour les pompiers de Moutier

Les pompiers de Moutier seront progressivement intégrés dans le dispositif sécuritaire du canton du Jura. Le Gouvernement jurassien, la ville de Moutier et l’Établissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA Jura) l’indiquent ce lundi. Les trois entités se sont entendues sur une approche par étapes en vue du transfert de la cité prévôtoise dans le Jura. Cette vision a été développée à la suite de la décision de l’Assurance immobilière bernoise de ne pas maintenir une coopération intercantonale sur l’actuel territoire du Centre de renfort de Moutier (CRISM) et de transférer le mandat actuel des pompiers prévôtois en la matière à Tramelan dès le 1er janvier 2025.





Des missions élargies

Dans le Jura, l’idée est d’octroyer aux pompiers prévôtois une sorte de « SIS+ » sachant qu’il n’est pas possible de conserver un centre de renfort uniquement pour la ville de Moutier. « Pour le Gouvernement jurassien, la priorité a été de se pencher sur les questions sécuritaires, mais également de pouvoir maintenir certaines compétences. L’objectif est de permettre une continuité et de leur confier certaines missions spécialisées normalement octroyées aux centres de renfort », explique la ministre jurassienne en charge du dossier, Rosalie Beuret Siess. Le communiqué de presse donne l’exemple de la désincarcération ou du traitement des hydrocarbures.