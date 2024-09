Flambant neuf, le drapeau jurassien est de retour à Glovelier

Le drapeau jurassien a retrouvé sa place sur les hauteurs du village de Glovelier. L’écusson créé il y a 60 ans par le Groupe Bélier et le Rassemblement jurassien a entièrement fait peau neuve. D’une dimension d’environ 50 m2, il a été reconstruit pour durer, avec du bois local composé de pin Douglas et de mélèze.

Commune et bourgeoisie de Haute-Sorne ont tablé conjointement sur un budget de 50'000 francs, en comptant aussi sur des dons d’entreprises ou de privés pour le financement. « Depuis 1964, le drapeau a connu des actes de vandalisme et a subi les effets de la météo, des tempêtes. L’idée était donc de mettre désormais en place une structure solide. Ce drapeau va ainsi subsister pendant des années et rester de qualité », explique Etienne Dobler, conseiller communal de Haute-Sorne en charge de l’environnement. Sur une période totale de trois mois, des artisans de la place ont œuvré pour les fondations, la charpente et la peinture.





« Il manquait un phare à la commune. »

Délabré ces dernières années, l’écusson est donc aujourd’hui de retour, solidement ancré. Le maire Eric Dobler s’en réjouit : « Il manquait un phare à la commune ! Ce drapeau, tout le monde le voyait et il y avait un vide depuis deux ans. L’ouvrage est un symbole pour la commune centrale de Haute-Sorne, qui est la seule qui touche les quatre districts jurassiens. J’associe directement Moutier ». Justement, le vote sur le Concordat a lieu ce dimanche 22 septembre. « C’est un heureux hasard. On avait prévu de terminer ce drapeau pour le 23 juin, soit pour les 50 ans du plébiscite jurassien. La météo en a décidé autrement. Mais remettre cet écusson en place aujourd’hui est un symbole très fort juste avant le scrutin sur Moutier », estime Eric Dobler.

Une partie officielle pour « inaugurer » ce drapeau remis à neuf devrait se tenir en juin prochain lors de la fête du village de Glovelier. Des panneaux racontant les étapes et mentionnant les donateurs devraient par ailleurs prendre place à proximité de l’écusson. /rch