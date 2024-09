Le village de Courrendlin prépare sa mue

Courrendlin amorce une sérieuse remise à neuf. Une assemblée communale d’information a lieu ce mardi soir à 19h à la Halle de gymnastique. Les autorités présenteront le projet de traversée du village, dont la réalisation doit commencer d’ici fin 2025. Les travaux sont devisés à 12,8 millions de francs, moins les diverses subventions. Courrendlin participera à hauteur de 4,8 millions.

Les travaux concernent toute la longueur de la localité et tout fera peau neuve : conduites, collecteurs, trottoirs, éclairage, aménagements pour la mobilité douce et les transports publics, réduction de la pollution acoustique, augmentation de la sécurité ou encore mise en valeur du patrimoine. « Nous aurons une nouvelle porte d’entrée du côté de la carrière et un rond-point à la sortie direction Delémont. Des choses vont changer, comme le gabarit de la route. Il y aura des zones pavées, des trottoirs traversants, des arbres et des espaces aménagés. Côté patrimoine, il est prévu de valoriser la tour, l’ancien hôtel du Cerf ou l’ancien bâtiment de l’école primaire », explique René Grossmann, conseiller communal en charge des Travaux publics et de l’Energie.

Malgré l’A16, entre 5'500 et 6'000 véhicules traversent Courrendlin chaque jour. « La route est aujourd’hui vraiment endommagée. Nous avons par exemple des grilles qui se situent cinq centimètres en dessous du niveau de la chaussée. Par ailleurs, quand des véhicules passent, ça résonne par endroits jusque dans les maisons. Il y a vraiment des choses à faire », poursuit René Grossmann.

Suite à l’assemblée d’information, différentes étapes de procédure vont suivre, comme la votation du crédit communal ou les discussions autour du financement. /rch