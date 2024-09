Une première vendange pour la nouvelle vigne de Grandval

La récolte de la nouvelle vigne de Grandval s’annonce surtout symbolique. « C’est une quantité qui n’est pas vraiment attendue, en vérité. La deuxième année la vigne produit peu de grappes par endroit. On a de quoi faire un miracle, mais pas beaucoup plus » explique Aurèle Morf. Juste assez de raisins pour pouvoir le mélanger à la récolte des vignes de Moutier.

Cette année la cuvée s’annonce belle, selon le vigneron, même s’il attend les prochaines semaines pour le confirmer. « Nous on a fait l’essentiel de ce qu’on peut faire en tant qu’agriculteur. On a un raisin sain, et un feuillage capable de transformer le soleil en sucre. Mais encore faut-il du soleil. » ajoute-t-il. La manifestation dépend aussi beaucoup de la météo cette année, car elle se passe presque de tente, excepté celle qui protègera le bar. Les organisateurs se réservent donc la possibilité d’annuler quelques jours avant en cas de grosses pluies. /cgr