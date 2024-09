Des contes pour vivre un rêve éveillé

Voyager dans des univers où tout est possible. Voici ce que propose la 17e édition de Conte et compagnies qui s’ouvre ce mercredi à Porrentruy. Le festival propose huit spectacles différents (pour 14 représentations) destinés aux enfants, des tous petits (de 0 à 5 ans) aux plus grands (dès 12 ans). Les représentations sont réparties entre différents lieux de Porrentruy, St-Ursanne, Delémont, Saignelégier et le Noirmont.



La ligne directrice de cette édition propose de « se laisser emporter par les rêves » et d’« explorer des mondes où l’ordinaire se transforme en extraordinaire. » Comme le rappelle Audrey Jubin, le conte est « de toute façon associé aux rêveries. » La coordinatrice du festival considère que la programmation est « d’une grande qualité » et que les spectacles sont toujours accompagnés d’un message. Si certains des récits proposés abordent directement le thème des rêves, à l’image de « Comment mémé est montée au ciel ? », d’autres ont pour ambition de faire voyager les enfants au pays de l’imaginaire : « Par exemple il y a "Ficelle", où le décor est une féérie totale », vante Audrey Jubin.