L’histoire du Groupe Bélier immortalisée dans un film

Ils ont passé un an à collecter des témoignages et des images d’archives pour retracer l’histoire du Groupe Bélier. Le film réalisé par les Ajoulots Jacques Daucourt et Patrick Buchwalder sera projeté dès le 5 octobre dans les cinémas de la région. Intitulé « Lutte et drames pour la liberté », le documentaire revient sur les différentes actions menées par le mouvement autonomiste dans le cadre de la lutte pour la création du Canton du Jura. Il s’intéresse également aux drames survenus le 21 juin 1974, à savoir la mort de Maurice Wicht après un tir à Boncourt et l’accident dont a été victime André Belet à Courtemaîche après avoir également essuyé un coup de feu.





Des témoins parfois difficiles à retrouver

Après une année de travail, les deux réalisateurs se disent pleinement satisfaits du résultat. « Le spectateur pourra imaginer et voir comment le Groupe Bélier a travaillé depuis sa création en 1962 jusqu’en 1974 », explique Patrick Buchwalder. Ce dernier souligne qu’il a parfois été compliqué de retrouver des personnes ayant vécu certaines actions importantes. « Malheureusement, certains témoins sont décédés », ajoute le coréalisateur. « L’âge arrivant, la mémoire vivante diminue de plus en plus. C’était véritablement maintenant qu’il fallait faire ce film, mis à part le fait que c’était le 50e anniversaire du plébiscite », précise-t-il.