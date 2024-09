Pas de recrudescence du racisme, de l’antisémitisme ou de l’homophobie dans les écoles du Jura

Les écoles jurassiennes n’ont pas connu d’augmentation récente d’actes racistes, antisémites ou homophobes. Le Service de l’enseignement n’a pas connaissance de plaintes en lien avec des actions de ce type. Le Gouvernement répond ainsi à une question écrite de Patrick Cerf (PS). Le député de Corban souhaitait savoir si une hausse des propos, des attitudes, voire des actions à caractère raciste, antisémite ou homophobe avait été constatée dans les établissements scolaires du canton. Il demandait également des informations sur les moyens d’enseignement de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et des atrocités commises par le régime nazi. Dans sa réponse, l’exécutif cantonal indique que les récents événements qui touchent le Proche-Orient ont mis en lumière la question du racisme et de l’antisémitisme en particulier. Il souligne que les discussions ou les débats en classes sur ces thématiques se sont toujours réalisés « dans un climat serein et respectueux ». Le Gouvernement jurassien estime que le plan d’étude romand met beaucoup l’accent sur l’enseignement de la Seconde Guerre mondiale et les atrocités du régime nazi. Des actions dans les écoles sont aussi mises en place en parallèle. L’exécutif cantonal précise que le thème du racisme est abordé dans les cours d’EGS dans les écoles jurassiennes, en plus de celui de l’antisémitisme en Histoire. En raison du contexte mondial actuel, un rappel aux enseignants sera toutefois effectué par le biais des directions pour que le racisme soit priorisé, en particulier en participant à la semaine d’actions contre le racisme. /fco