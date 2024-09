Victor Egger candidat à la mairie de Fontenais

Le parti socialiste se lance dans la course à la mairie de Fontenais. La section locale du PS annonce mercredi avoir décidé de présenter la candidature de l’actuel conseiller communal Victor Egger pour remplacer le démissionnaire Yves Petignat. Marié et père de deux enfants, le membre de l’exécutif est actuellement en charge de l’urbanisme, des finances et de la promotion économique. Il occupe le poste de responsable de la station d’arboriculture à la Fondation rurale interjurassienne. Le délai de dépôt des listes est fixé au 30 septembre pour cette élection complémentaire qui se tiendra le 24 novembre. /comm-alr