Les « griffes » de Jérémy Gigandet s’exposent

C’est une exposition qui ne manque pas de tranchant. L’artiste jurassien Jérémy Gigandet a installé ses œuvres à la galerie Paul Bovée. Dès vendredi et jusqu’au 13 octobre, le public pourra découvrir l'exposition intitulée « Griffes » qui propose une série d’œuvres crées spécialement pour l’occasion, réalisées sur différents supports. Pour cette exposition, réalisée durant l’été, Jérémy Gigandet s’est notamment inspiré de la vie quotidienne. « Avec internet on a souvent à faire avec un flot d’images qui ne s’arrête plus. C’est parfois positif, mais cela peut aussi nous donner un peu le vertige. Ces images sont comme des captures d’instants, de choses ou d’objets auxquels j’essaie de donner de l’importance. »