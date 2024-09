Un nouveau local à Courrendlin pour SOS Futures mamans

SOS Futures mamans voit plus grand dans la Vallée de Delémont. L’association, qui vient en aide aux femmes enceintes ou avec un nouveau-né, inaugure ce jeudi en fin d’après-midi un nouveau local à Courrendlin. Celui-ci remplace le site de la vieille ville de Delémont qui était devenu trop exigu. « Il était un peu trop petit pour stocker tout le matériel que l’on nous donne et pour accueillir les mamans et les familles qui devaient souvent attendre sur le trottoir que leur tour arrive », explique Chantal Mérillat, la présidente de SOS Futures mamans. Selon elle, l’association a rencontré quelques difficultés pour trouver un local plus adapté à Delémont, car les locations sont relativement élevées. « Après avoir cherché un petit moment, on a décidé de se rabattre sur Courrendlin », souligne la responsable.