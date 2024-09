Affronter et déjouer la perversion

Tout un chacun peut un jour dans sa vie subir ou commettre des actes ou tenir des paroles de perversion. Un fléau sociétal que Lytta Basset tente de comprendre et de combattre. Cette philosophe et théologienne très active en Romandie tiendra une conférence sur cette thématique le mardi 24 septembre à Delémont (19h30 au Centre l’Avenir). Une soirée mise sur pied par l’Université populaire jurassienne et le Service de la pastorale des familles.

Professeur honoraire à l’Université de Neuchâtel, Lytta Basset définit la perversion comme « une distorsion du pouvoir ». Elle estime que la bascule est atteinte « lorsqu’il n’y a plus de respect de l’autre dans son altérité, on tombe alors dans l’abus. L’autre n’a pas le droit d’être autre et je vais l’amener là où je veux qu’il soit », image Lytta Basset. Il n’est pas rare alors que la victime soit aveuglée par le phénomène. Dès lors, comment retrouver la vue ? « L’entourage joue un rôle déterminant », explique Lytta Basset. « Il est conscient de la situation et avertit la personne qui ensuite peut écouter ses proches ou se boucher les oreilles ».