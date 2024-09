Il y aura combat pour la mairie de Fontenais

La mairie de Fontenais attise les convoitises. Les membres de l’Alliance Centre-Droite de Fontenais ont annoncé la candidature de Fabrice Briot ce vendredi matin. L’actuel conseiller communal souhaite ainsi occuper la fonction laissée vacante par Yves Petignat, dès le début de l’année prochaine. Domicilié à Bressaucourt, il est marié et père de trois enfants. Il travaille en tant que responsable de la planification et des approvisionnements dans une grande entreprise de la région. Fabrice Briot sera opposé au socialiste Victor Egger, qui est déjà annoncé candidat. Le dépôt des listes est fixé au 30 septembre et l’élection se tient le 24 novembre. /comm-ncp