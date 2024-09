La relation complexe entre sport et sponsors explorée

Sport et sponsoring avancent souvent main dans la main. C’est cette relation que propose d’explorer Quentin Tonnerre lors d’une conférence. Dimanche sous le pavillon Jura 24 à Delémont, Le Jurassien d’origine et vice-président de l’association de l’Observatoire du sport populaire explorera le rôle des entreprises dans le sponsoring sportif. Pour illustrer ses propos, l’historien se penchera notamment sur les exemples de l’entreprise de tabac Burrus et de son important soutien au HC Ajoie. « L’entreprise a été extrêmement importante pour le HCA dès ses premières années d’existence. D’abord en participant à la construction de la patinoire, puis en soutenant le club et son développement, jusqu’à faire partie de l’ossature du club dès les années 1980 » explique Quentin Tonnerre. Avec son soutien au HC Ajoie, Burrus ancre encore un peu plus sa présence dans le tissu local. « En termes d’image, de relations publiques, c’est quelque chose d’extrêmement important » ajoute Quentin Tonnerre.





Un écosystème qui a ses limites ?

Le canton du Jura dispose d’une riche histoire sportive, avec l’avènement à différentes périodes de plusieurs clubs phares : HC Ajoie, BC Boncourt, Volleyball Franches-Montagnes ou encore les SR Delémont. Mais la région a-t-elle suffisamment de ressources en termes de sponsoring pour satisfaire tout le monde ? « C’est une question que se pose le milieu du sport jurassien de longue date. Il y a toujours eu un peu cette question de savoir pour combien de clubs phares il y a la place et qu’en est-il des petits clubs derrière. » Une question qui se pose d’autant plus dans une petite région comme le Jura. « Aujourd’hui, je crois que le Jura a bien montré qu’il pouvait faire beaucoup en matière sportive même avec le tissu économique qui est le sien. »