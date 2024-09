Le Centre sportif des Tilleuls n’a toujours pas trouvé preneur

Le ciel au-dessus du Centre sportif des Tilleuls ne s’est pas encore éclairci. La piscine couverte de Porrentruy est en main du Canton du Jura qui souhaite s’en délester. C’est une des mesures du Plan équilibre 22-26 qui doit être réalisée au 1er janvier afin d’économiser 400'000 francs, ce qui représente la moitié du déficit annuel de l’infrastructure sportive. L’autre partie est assumée par la ville de Porrentruy qui a refusé d’acquérir le site. Le SIDP aussi botte en touche. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy ne veut pas racheter le Centre sportif des Tilleuls, qui comporte une piscine et une salle de sport. En tout cas « pas pour le moment », selon le président du SIDP Jean-Paul Lachat. Le maire de Clos du Doubs laisse toutefois une porte ouverte. Le comité propose au Canton du Jura de développer des synergies avec la piscine en plein air de l’Espace-Loisirs, qui est propriété des communes ajoulotes, dans le but de réduire un maximum les coûts de ces infrastructures.





Mutualisation et compensations internes

Cette possibilité est retenue par le ministre des sports Martial Courtet. Cette mutualisation, par exemple du personnel, permettrait de faire baisser les charges des deux bassins. Une autre piste est envisagée par le membre du Gouvernement jurassien. Il s’agit des compensations à l’interne. Une notion assez vague que le ministre souhaite expliquer en primeur aux députés le moment venu. Martial Courtet n’exclut pas non plus la vente du Centre sportif des Tilleuls à un investisseur privé à condition que l’intérêt public puisse être maintenu. Le dossier devra être mené par le futur chef du service des sports, qui n’a pas encore été trouvé. Ainsi la mesure 513 du Plan d’équilibre est d’ores et déjà repoussée pour figurer au budget 2027. /ncp