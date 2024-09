Un marché d’automne « plus beau, plus grand » à Champoz

Le marché d’automne de Champoz voit plus grand. Les organisateurs ont présenté vendredi matin les contours de la 14e édition, qui aura lieu le samedi 5 octobre prochain. Au total, 145 exposants seront présents. Un nombre supérieur aux autres années, confient les responsables. Ceci a pu être rendu possible grâce au travail d’un paysan local, qui a bétonné une partie d’un terrain pour accueillir davantage de stands. Jusqu’ici pourtant, les organisateurs pensaient avoir atteint une taille maximale et affirmaient que leurs limites étaient fixées par la configuration du village. Cette nouveauté leur offre désormais de nouvelles perspectives d’avenir, confie Joan Stoller, président du comité d’organisation, qui veut mettre sur pied un marché « plus beau, plus grand, plus fort » :