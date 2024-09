La section BEJUNE et Bienne de l'Association Suisse des Paralysés fête ses 70 ans

Depuis sept décennies, la section Jura, Neuchâtel, Jura bernois, Bienne de l’Association Suisse des Paralysés (ASPr-SVG) vient en aide aux personnes en situation de handicap physique. Si le travail des débuts s’est fait dans l’ombre, les mentalités ont évolués avec les années et il est important aujourd’hui de se faire connaître afin de pouvoir apporter soutien et conseil au plus grand nombre.





Plus fort ensemble

Depuis sa création en 1954, la section Jura, Neuchâtel, Jura bernois, Bienne de l’Association Suisse des Paralysés n’a pas ménagé ses efforts. L’objectif pleinement assumé est de recruter le plus grand nombre de personnes en situation de handicap physique afin de pouvoir informer, conseiller, rassembler et fédérer la plus grande communauté possible. Actuellement, cette dernière compte 150 membres. Voilà pour la mission global mais bien évidemment chaque section a ensuite ses spécificités et ses manières de faire. Et il n’étonnera personne d’apprendre que dans la section BEJUNE et Bienne, la spécialité est la proximité et la convivialité. « Nous nous intéressons directement au personnes et à leur bien-être », explique Sebastiano Carfora, président de l'Association Suisse des Paralysés et de la section Jura, Neuchâtel, Jura bernois et Bienne. Un exemple concret, lorsqu’une personne est malade, les autres membres ont pris l’habitude d’aller la visiter, que ce soit à la maison ou à l’hôpital. « Malheureusement c’est une chose qui se perd ailleurs », souligne encore le chef de section.