Le destin jurassien de Moutier se confirme

Dans le Jura, les trois districts ont accepté le Concordat : Delémont à 76,7%, Porrentruy à 65,3% et les Franches-Montagnes à 76,8%. Au niveau des villes, Delémont a validé le Concordat à 81%, Saignelégier à 79,6% et Porrentruy à 68,7%. Les « oui » les plus nets ont été enregistrés à Lajoux (91%), à Courchapoix (90,3%) et à Mettembert (81,8%).

Seules deux communes ont refusé le texte sur les 50 que compte le canton. Ederswiler a dit « non » à 51,1%, soit à une voix près (24 suffrages contre 23). Bure a également rejeté le texte du bout des lèves à 51% (152 suffrages contre 146). Le plus haut taux de participation a été enregistré à Mettembert avec 68,7%.