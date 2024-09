Caritas Jura lance « OrdiSolidaire »

Récupérer des ordinateurs pour les donner à des personnes qui ne peuvent pas s’en offrir. C’est le but de l’action « OrdiSolidaire » lancée en juin dernier par Caritas Jura, inspiré par son homologue vaudois. L’opération est le fruit d’un partenariat entre la république et le Canton du Jura et l’institution. Une vingtaine de machines ont déjà été données depuis le lancement d’« OrdiSolidaire ». Les appareils proviennent de l’administration cantonale mais Caritas Jura espère développer d’autres coopérations à l’avenir, notamment avec des entreprises.

Les services sociaux régionaux sont chargés d’attribuer le matériel et seuls les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent en faire la demande. De son côté, Caritas s’occupe de la récupération et du nettoyage : les ordinateurs sont totalement vidés de leurs données avant de changer de propriétaire. Des logiciels basiques pour une utilisation ordinaire y sont installés. Une étape qui est assurée par un informaticien professionnel. En plus de cette action, Caritas organise régulièrement des permanences gratuites ouvertes à tous pour se familiariser avec les outils numériques, à Delémont, Saignelégier et Porrentruy. Les personnes qui souhaitent assister à ces ateliers peuvent en faire la demande auprès de Caritas et demander un éclairage sur un aspect spécifique comme l’utilisation d’un système ebanking ou d’une boîte courriel par exemple. /comm-jad