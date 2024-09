Un film dans l’intimité des artisans horlogers

D’ailleurs, le Rudisylvain ainsi que l’ancien boîtier du Noirmont et Fribourgeois d’origine Georges Cattin sont les personnages « fil rouge » du documentaire qui sera diffusé en avant-première ce lundi soir au Noirmont. « J’ai créé une narration à travers ce qu’ils me racontent. Je me suis contenté de ce qu’ils me donnent et finalement, ils m’ont donné beaucoup, explique Claude Schauli soulignant que ce film va permettre aux spectateurs d’entrer dans les ateliers, ce qui est extrêmement rare. »