Des ateliers participatifs pour les jeunes de Delémont

Les autorités de Delémont donnent la parole aux jeunes qui habitent, étudient ou travaillent dans la capitale jurassienne. Elle organise deux ateliers participatifs destinés à recueillir leurs avis et leurs propositions pour l’avenir de la ville. La première rencontre aura lieu le 4 octobre, de 17h à 19h, au Forum St-Georges pour les jeunes encore à l’école obligatoire (de 12 à 15 ans). La seconde se tiendra au même endroit et le même jour, mais de 20h à 22h pour les jeunes sortis d'école (de 15 à 25 ans). Les thèmes des loisirs, des événements, des soirées, du sport, de la sécurité ou encore des transports seront abordés. Les rencontres sont mises sur pied en collaboration avec les apprentis assistants socio-éducatifs de l’École des métiers de la santé et du social ainsi que de leurs enseignants. Elles entrent dans le cadre de la volonté du Conseil communal de Delémont d’élaborer une politique de l’enfance et de la jeunesse. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 septembre sur le site internet de la commune. /comm-fco