Deux apprentis de la région classés aux Agrochallenges

La Suisse se classe 5e aux Agrochallenges. L’équipe nationale composée de la Jurassienne Sarah Girardin, du Tramelot Joan Scheidegger et des Valaisans Mathias Lattion et Sandy Baileys a pris part à la compétition européenne qui rassemble les apprentis d’écoles d’agriculture de toute l’Europe. L’événement qui s’est tenu du 19 au 22 septembre dernier en Estonie a rassemblé 19 pays différents.

Les 4 participants ont réussi 18 épreuves d’agilité, de réflexion et de travail d’équipe, selon une communication d’Olivier Boillat de la Fédération Rurale Interjurassienne transmise ce mardi. Le coach relève la « profonde agilité et adaptabilité de l’équipe, qui a passé les épreuves en anglais et su se mobiliser par l’entraide. »

Les Agrochallenges sont organisés chaque année par « Europea-International », une association qui œuvre pour le développement de l’enseignement et de la formation professionnelle dans le secteur vert en Europe. Actuellement, Europea réunit 24 réseaux nationaux et représente plusieurs centaines d’écoles vertes dans toute l’Europe. /comm-jad