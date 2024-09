L’humour à l’affiche de ViCulturelle

ViCulturelle repart pour une nouvelle saison. L’association culturelle a levé le voile mardi sur son programme 2025. Une quinzaine de représentations sont prévues avec une large place faite à l’humour. C’est l’humoriste français Florent Peyre qui ouvrira le bal dès le mois de janvier avec son spectacle intitulé « Nature ». « On a cette orientation vers l’humour depuis le début de ViCulturelle, explique le nouveau coordinateur Nicolas Jobin. Avec l’arrivée du théâtre du Jura, on a choisi un domaine qu’on maîtrise, plus populaire et sera peut-être moins représenté au TDJ. » Des noms bien connus de la scène de l’humour fouleront les planches de la salle Atrium à Vicques : Anne Roumanoff, Bérengère Krief, Yoann Provenzano ou le duo formé par Marc Donnet-Monay et Brigitte Rosset, entre autres. L’humour ne sera pas le seul art de la scène à être représenté, musique, théâtre ou encore cirque se partageront l’affiche également.