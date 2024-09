Le ruisseau de Bressaucourt a bien changé depuis 2016. A l’époque, un petit filet d’eau serpentait de temps à autre au milieu des champs. Mais après des mesures de compensations écologiques de l’A16, le biotope a pris ses aises. Sur 1500 mètres, le bureau de biologie appliquée Biotec a revitalisé le milieu. Huit ans plus tard, la végétation s’est développée et le relevé de la faune et de la flore a permis de valider les efforts consentis dans ce secteur. Pauline Guillemin, biologiste chez Biotec, était chargée de ce suivi qui a pris fin il y a trois ans. Elle constate en premier lieu que « la végétation a beaucoup poussé ». Pour entretenir la diversité des milieux, les rives sont fauchées une fois par année à partir du 15 juillet. Les berges et le fond du ruisseau ont aussi droit à une coupe tous les trois ans.