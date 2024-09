Le SIDP veut « favoriser le développement économique de la région et le maintien de sa population »

« La Matinale » continue de vous présenter les associations de communes, des acronymes parfois barbares qui cachent des regroupements souvent bien utiles… Ce mardi, c’est le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy qui est à l’honneur, le SIDP, qui rassemble les maires des communes ajoulotes. Selon le président et maire de Clos du Doubs Jean-Paul Lachat, « le SIDP s’occupe de différentes tâches que lui confient les communes et qui sont réalisées pour l’ensemble de celles-ci. On peut citer le ramassage des déchets ménagers : avec cette collaboration intercommunale, on arrive à avoir des prix qu’on n’aurait jamais en négociant commune par commune ». L’objectif global est de « favoriser le développement économique de cette région et le maintien de sa population. »