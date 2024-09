Un 4e cambriolage en un an au shop de Damvant

« On en a ras la casquette ! » Sonia Bobillier s’est fait réveiller dans la nuit de lundi à mardi par l’alarme de son shop, attenant au restaurant. Vers 2h, des cambrioleurs se sont introduits dans leur commerce à Damvant. C’est la 4e fois en moins d’un an. La vitre de la porte blindée, qui venait d’être changée, n’a pas tenu le coup face aux assauts des malfaiteurs, qui ont utilisé une masse et des pinces. Et malgré le bruit assourdissant de l’alarme, la bande est repartie en emportant le stock de cigarettes et un coffre qui contenait les fonds de caisse. Le tout a pris 7 minutes, au lieu de 3 en février, explique Sonia Bobillier. Pour éviter la herse posée par les gardes-frontières, présents au poste de douane, les cambrioleurs ont traversé en voiture les jardins du village, toujours selon la tenancière. Ce mardi après-midi, la famille Bobillier s’affairait à dresser l’inventaire avant les fastidieuses démarches auprès des assurances. La gérante du restaurant de la Poste se dit « dégoûtée ». /ncp