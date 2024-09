Delémont marée basse franchit une étape importante

La troisième phase du projet de réaménagement de la Sorne est désormais achevée. Baptisée « Centre » les travaux de cette avant-dernière étape se sont étendus entre 2018 et cette année.

La Ville de Delémont indique dans un communiqué transmis mercredi que le coût des travaux a été respecté. Il s’élève à environ neuf millions de francs pour cette phase, sur un crédit global de 15 millions de francs.





Une étape technique en milieu bâti

C’est une étape importante et technique qui s’est achevée selon le service delémontain de l’urbanisme, puisque les travaux ont eu lieu en milieu bâti, au cœur de la capitale jurassienne, entre le pont des Patouillets et celui de la rue de l’Avenir. Cette partie a consisté notamment à approfondir le lit de la rivière, à reprendre les fondations des murs de soutènement et à aménager le cours d’eau pour lui redonner un aspect plus naturel, favorable à la faune et la flore. Le débit de la Sorne a été augmenté de 30%. La rivière a ainsi retrouvé une partie de sa dynamique, précise encore le service de l’urbanisme.

La quatrième et dernière étape du projet Delémont marée basse baptisée « Morépont Aval » débutera prochainement. /comm-tna