Le terroir jurassien se remet en campagne

Les produits du terroir jurassien se remettent en vitrine. Dans une collaboration avec le canton du Jura et la Fondation rurale interjurassienne (FRI), l’Association des producteurs de produits régionaux (APPR) lancera la semaine prochaine une nouvelle campagne baptisée « Achetez local, c’est vital ». L’objectif est de mettre en valeur durant quatre semaines un réseau composé désormais de 30 détaillants, 100 producteurs et 600 produits certifiés mis à la vente. « Cette campagne a une importance économique, sociale et environnementale. Les circuits courts ont des avantages », explique Olivier Lapaire, responsable de la Filière alimentaire et espace rural à la FRI.

La campagne vise aussi à changer l’image des produits du terroir. « Les paniers garnis pour des cadeaux, c’est bien, mais les produits locaux peuvent aussi s’inscrire dans le quotidien de la population », poursuit Olivier Lapaire. Dans ce sens, quatre produits seront mis en scène durant l’action de promotion, avec des suggestions de menus équilibrés. « Pour huit francs, on arrive à nourrir un Jurassien avec une entrée, un plat principal et un dessert. C’est un bon message à véhiculer », dit encore Olivier Lapaire.





Prix compétitifs

Et justement, un autre objectif de la campagne est de gommer l’idée bien ancrée que les denrées du terroir sont plus chères que les autres. « On a du mal à se défaire de cette croyance. À la base, le produit est bien entendu plus cher chez le producteur. Par contre, l’avantage des circuits courts est d’avoir moins de relais que la grande distribution, ce qui donne au final un prix tout à fait compétitif quand le produit arrive dans nos commerces », affirme le président de l’APPR Romain Bürki.

Le nombre de producteurs et de produits marqués est en hausse depuis 2022, à la suite de l’extension de la marque cantonale « Jura l’original » aux produits régionaux. D’où l’idée de remettre la compresse avec une campagne de promotion. Celle-ci sera diffusée sur les réseaux sociaux, dans les médias jurassiens et lors des matches du HC Ajoie à Porrentruy. /rch