Mazan : une affaire française qui fait écho dans la région

Faire évoluer les lois

La soumission chimique est un aspect mis en lumière par ce procès. Il s’agit d’administrer une substance psychoactive à quelqu’un, que ce soit sous la menace ou à son insu, comme pour la victime de l'affaire de Mazan Gisèle Pélicot, pour profiter de sa vulnérabilité.

Il faut noter qu'en Suisse, le code pénal couvre le principe d'incapacité de discernement et de résistance (art. 191 CP). Depuis le mois de juillet, c'est également le principe du « non, c'est non » qui prévaut. Un acte est désormais considéré comme un viol ou une atteinte sexuelle si la victime fait comprendre à l’auteur qu’elle n'est pas consentante. D’après Agnès von Beust, il faudra attendre un certain temps pour voir les effets de cette nouvelle loi.

Un manque de reconnaissance de la justice

Agnès von Beust espère que la médiatisation du procès des viols de Mazan renforce le soutien aux personnes touchées par ce type de violences. D'après l'avocate au barreau engagée notamment dans la défense des victimes d'infractions sexuelles, celles-ci manquent encore trop de reconnaissance face à la justice. Dans l'affaire de Gisèle Pélicot, de nombreuses preuves sont à l'appui, car les actes ont été filmés. « C'est rarement le cas dans les procès pour viols, car il s'agit de déclarations ou de faits déroulés dans l'intimité », déplore-t-elle.

Dans un tribunal ou même avant, lorsqu'une personne agressée décide de porter plainte, elle expose son intimité la plus totale devant un nombre incalculable de personnes. Pour Agnès von Beust, elle est souvent confrontée à une victimisation secondaire pendant un procès : « La réponse de la justice est difficile à encaisser, car le doute profite à l’accusé ». Une grande frustration pour l'avocate au barreau, ce qui ne l'empêche pas d'encourager les personnes concernées à dénoncer ces infractions pour « contrer les restes de patriarcat, présents depuis tant d’années ».