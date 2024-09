Cinélucarne déroule le tapis rouge pour ses 50 ans

Un demi-siècle, un bel âge, celui de l’association Cinélucarne. L’association qui gère le cinéma du Noirmont fêtera cet anniversaire dès dimanche et toute la semaine prochaine. Jean-Luc Décosterd, membre du comité, était ce jeudi l’invité de « La Matinale ». Si l’association est née en 1974, le cinéma est plus ancien : en 1957, « il avait été construit par le boulanger du village qui a construit la boulangerie et le cinéma en même temps », explique Jean-Luc Décosterd. La salle obscure s’est ensuite retrouvée en difficulté et a été reprise par un groupe d’habitants du Noirmont, Cinélucarne est née ! L’année 2011 a marqué un tournant dans la vie du cinéma : « Avant, on recevait les films sous forme de bobines, des gros cartons qu’on allait chercher à la poste. Une fois que les copies avaient fini de passer dans les villes, on pouvait les passer dans les petites villes, parfois un mois et demi après », raconte Jean-Luc Décosterd.